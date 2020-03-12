Оренбург, , 12:24 — REGNUM В Оренбургской области с начала 2020 года по состоянию на 11 марта зафиксировано 442 пожара. На них погибли 24 человека, травмированы 29 человек, в том числе двое детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

В регионе отмечено снижение числа пожара и их жертв. Почти за два с половиной месяца 2019 года (по состоянию на 11 марта) произошло 493 пожара, на которых погибли 40 человек, травмы получили 29 человек.

В качестве основных причин спасатели называют неосторожность при обращении с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительного оборудования и поджог.