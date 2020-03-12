Грозный, , 11:16 — REGNUM Из аэропорта города Грозного в будущем можно будет долететь до Сочи, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Сургута, Краснодара и Астрахани. Эти шесть направлений прорабатываются в настоящее время, сообщил председатель правительства Чечни Муслим Хучиев.

По его словам, ведутся переговоры по привлечению новых перевозчиков для осуществления полетов в города России. Хучиев также отметил, что задание главы республики по снижению тарифов на билеты до Москвы выполнено.

Так, при бронировании за две недели компания Utair установила цену на билет в размере 3285 рублей вместо прежней цены 4085 рублей. При покупке билетов за неделю полет обойдется в 3987 рублей вместо 6087 рублей.

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