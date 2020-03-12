Москва, , 11:16 — REGNUM У большинства жителей России хороший сон. Засыпают легко 53%, спят крепко 50% опрошенных, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Мужчины реже жалуются на плохой сон, чем женщины. Не могут долго заснуть 42% граждан, просыпаются по ночам 43% (чаще люди старше 60 лет).

Чувствуют себя позитивно после сна 53% респондентов. Бодро просыпаются люди старшего возраста (60+). Тяжело пробуждается ото сна молодежь 18−24 лет.

В опросе 09 марта 2020 года приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, около трети жителей России (27%) не видят сны.

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