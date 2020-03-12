Екатеринбург, , 11:11 — REGNUM Российской Федерации удаётся противостоять распространению коронавируса COVID-19 благодаря советской системе борьбе с инфекциями. Об этом заявила главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения РФ Елена Малинникова.

Как сообщает ЕАН, специалист выступила в Екатеринбурге на форуме инфекционистов Уральского федерального округа. Малинникова обратила внимание, что на огромной территории России практически не допущено распространение нового коронавируса.

«Противостоять помогает система противодействия инфекционным заболеваниям, созданная еще при СССР», — сказала инфекционист.

В советское время были побеждены оспа и чума, напомнила специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области ввели запрет на проведение массовых мероприятий более пяти тысяч человек. Меры вводятся для борьбы с распространением COVID-19.

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