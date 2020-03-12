* ИГ — запрещённая в России организация

Анкара, , 11:10 — REGNUM Власти Турции арестовали трех боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во время спецоперации в провинции Адана, расположенной на юге страны, об этом 12 марта сообщает Anadolu Ajansi.

Как отмечают журналисты агентства, арестованные террористы имели сирийское гражданство.

Напомним, начиная с 2013 года в Турции от боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погибли 315 граждан. Боевики организовали 10 нападений с участием смертников, семь взрывов, а также четыре вооруженных нападения.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Ирака осудил атаку на военную базу Эт-Таджи