Челябинск, , 11:03 — REGNUM В Челябинске под землю будут спрятаны больше 500 километров проводов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сети будут переведены в кабельную канализацию по программе «Чистое небо». Работы проведёт «Ростелеком».

Уже 395 километров проводов скрыли под землёй в 2019 году. Ещё 128 километров будут перенесены до конца 2020 года.

В мэрии отмечают, что отсутствие в небе проводов делает Челябинск красивым, а также безопасным, так как благодаря переносу линий под землю они защищены от погодных условий, а также других повреждений.