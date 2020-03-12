Рига, , 11:01 — REGNUM Латвийский центр геологии, среды и метеорологии объявил «оранжевый» уровень опасности, спрогнозировав усиление ветра до 30 метров в секунду к вечеру четверга (12 марта) и в ночь на пятницу (13 марта) в стране. Об этом пишет портал Nra.lv.

По данным синоптиков, в Лиепае и на побережье Курземе с 17:00 до 22:00 сегодня порывы ветра могут составлять до 35 метров в секунду, в Риге и Вентспилсе вечером и в первую половину ночи — до 30 метров в секунду.

Утром в пятницу сила ветра в Латвии уменьшится. На большей части страны порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.