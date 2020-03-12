Хайкоу, Китай, , 11:01 — REGNUM Авиакомпания Hainan Airlines планирует возобновить все внутренние рейсы между южной туристической провинцией Китая Хайнань и другими городами Поднебесной, сообщает 12 марта агентство Синьхуа.

В авиакомпании сообщили, что ожидают обеспечить порядка 500 рейсов по более чем 110 направлениям каждую неделю. Возобновление внутренних перевозок, как ожидается, должно дать импульс возобновления туризма на тропическом острове, а также обеспечить связанность его с 39 крупными и средними городами по всей стране.

Авиакомпания запустила чартерные рейсы для правительственных и корпоративных клиентов еще 19 февраля, в разгар эпидемии нового коронавируса. С тех пор Китай успел пройти пик эпидемии и начать постепенно возвращаться к привычному темпу жизни.