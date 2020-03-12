Черкесск, , 10:57 — REGNUM В Карачаево-Черкесии продолжают устранять очаги пожара в нескольких лесничествах Карачаевского района. Местные власти опровергают угрозу распространения огня на населенные пункты и просят жителей не поддаваться панике.

«В социальных сетях появилось сообщение о том, что близко к посёлку Мара-Аягы подошёл пожар. Данное сообщение не соответствует действительности. Ни жизни людей, ни их частным домовладениям ничего не угрожает», — цитирует заместителя мэра Карачаевска Азрета Караева РИА «Карачаево-Черкесия».

Чиновник призвал жителей не паниковать и соблюдать меры предосторожности, в том числе не разжигать костры вблизи лесных массивов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Карачаевском районе Карачаево-Черкесской республики 11 марта с 10:00 введен режим ЧС. Причиной стал пожар в одном из лесничеств, который не могут потушить уже вторые сутки. В тушении пожара участвуют 111 человек и 22 единицы техники. К вечеру 11 марта огонь был локализован в районе аула Каменномост на площади 42 га.