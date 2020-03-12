Краснодар, , 10:54 — REGNUM В Краснодарском крае готовы к ухудшению ситуации с коронавирусом, однако на данный момент карантин власти вводить не намерены. Об этом заявил губернатор Вениамин Кондратьев 12 марта.

«Если возникнет необходимость, безусловно, будем вводить карантинные меры. Мы будем исходить из эпидемиологической обстановки. Сейчас такой необходимости нет», заявил Кондратьев в беседе с «Интерфакс-Юг».

Губернатор отметил, что в регионе создан оперативный штаб. На случай ухудшения ситуации с новым коронавирусом в регионе будет развернут госпиталь на базе Краснодарской краевой инфекционной больницы. Также к госпитализации пациентов готовы ещё четыре больницы и 56 инфекционных отделений, лекарствами и дезинфекционными средствами они обеспечены, заявил Кондратьев.