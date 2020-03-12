Санкт-Петербург, , 11:04 — REGNUM В Санкт-Петербурге при попытке сбежать в Эстонию задержан молодой человек, торговавший фейковыми и взломанными аккаунтами от каршеринга, позволявшими незаконно завладеть автомобилем.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, 21-летнего гражданина, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за кражи, задержали 10 марта сотрудники подразделения по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Задержание подозреваемого стало результатом работы полиции по пресечению преступлений и правонарушений, связанных с каршерингом», — отметили в МВД России.

Там напомнили, что за последнее время число преступлений в сфере каршеринга заметно возросло. Незаконно завладевают арендными автомобилями угонщики, наркодилеры и другие злоумышленники. Это характерно и для Петербурга.

«Зафиксировано более 20 случаев с использованием чужих аккаунтов. Ежедневно полицейские ведут работу по пресечению такой противоправной деятельности», — заявлял начальник ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин.

В Петербурге мошенник был задержан при попытке к бегству на автобусе в Таллин с перспективой дальнейшего переезда в Германию. По данным следствия, злоумышленник зарегистрировал на подставных лиц в интернете десятки учетных записей для доступа в каршеринговые сервисы. Он покупал персональные данные людей из разных регионов России, которые обращались в микрозаймовые организации, с помощью специальных программ, используя фотокопии паспортов и водительских прав, создавал учетные записи в каршеринге и продавал их по цене от 2 тысяч до 5 тысяч рублей.

«При обыске в квартире задержанного обнаружены два смартфона, использовавшиеся при регистрации аккаунтов, и телефон с мессенджером, содержащим переписку, представляющую интерес для следствия», — отметила Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»). Подозреваемый находится под домашним арестом. Идет работа по установлению других эпизодов противоправной деятельности гражданина.