Махачкала, , 10:57 — REGNUM Подозреваемые в нападении на глухонемых таксистов в Махачкале задержаны, сообщили ИА REGNUM 12 марта в пресс-службе МВД России по Дагестану. В настоящее время решается вопрос о возбуждении против них уголовного дела.

Напомним, 4 марта на одной из центральных улиц Махачкалы были избиты и ограблены двое глухонемых жителей республики, работающие таксистами. После этого злоумышленники скрылись с места происшествия.

Выяснилось, что 25 февраля подозреваемые обманули одного из потерпевших, задействовав в своем преступном замысле 14-летнего подростка. Несовершеннолетний передал таксисту коробку и попросил отдать за нее 2,2 тыс. рублей. Якобы после ее доставления водителю должны были вернуть деньги, забрать коробку и оплатить перевозку. Но у таксиста была лишь тысяча рублей — мошенников устроила и эта сумма.

Подросток забрал деньги, а водитель поехал к месту назначения. Приехав, таксист позвонил по указанному номеру, но человек ему сказал, что ничего не заказывал. Тогда водитель открыл коробку и увидел, что в ней находится кирпич.

Спустя неделю, 4 марта, потерпевшие приехали на вызов и увидели того самого подростка. Обманутый ранее мужчина узнал несовершеннолетнего, тем более он обратился с аналогичной просьбой. Водители попытались удержать парня и вызвать полицию, но в этот момент из-за угла вышли злоумышленники, подославшие подростка, и напали на таксистов.

Оказалось, что подобным образом мошенники промышляли и ранее. После каждого такого случая подростку они отдавали за помощь 200−300 рублей. В настоящее время следствием решается вопрос о возбуждении уголовного дела, в том числе по статье УК РФ о вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления.

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