Москва, 12 марта 2020, 10:51 — REGNUM Около трети жителей России (27%) вообще не видят сны. При этом большинству граждан сны снятся, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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Видят сны каждую ночь 20% опрошенных, несколько раз в неделю — 26%. Чаще сны снятся женщинам, чем мужчинам.
В среднем российские граждане спят порядка семи часов день. 34% просыпаются в хорошем настроении, 52% — в нейтральном, 10% — в плохом.
Опрос проведен 09 марта 2020 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Как сообщало ИА REGNUM, «Яндекс» сравнил сны в разных регионах России и выяснил, что жители одних регионов чаще, чем жители других, видят во сне определенные символы.
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