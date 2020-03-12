Владивосток, , 11:00 — REGNUM В 2020 году в Приморье будет отловлено и чипировано 3 800 бродячих собак, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Отловленные собаки будут содержаться в специальных приютах, где их чипируют и стерилизуют. На выполнение этих мероприятий будет направлено 28 млн рублей. Также предполагается вакцинировать животных от бешенства. После всех процедур животных вернут на место отлова.

«Животных чипируют и будут содержать в специальных приютах в течение 21 дня. Также их стерилизуют и вакцинируют в ветеринарных клиниках. Данные процедуры будут бесплатны для приютов. Предприниматели и представители зоозащитных организаций уже выразили заинтересованность в этой работе», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе выполнения мероприятий по безнадзорным животным, на Чукотке на бездомных собак надели «клипсы».