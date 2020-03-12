Вашингтон, , 10:59 — REGNUM Пользователи американского сегмента Twitter отреагировали на сообщение о том, что актер Том Хэнкс заразился коронавирусом, пожеланиями выздоровления, шутками и мемами на основе самой знаменитой работы Хэнкса — «Форрест Гамп», передает корреспондент ИА REGNUM. Далеко не большинство выражают сочувствие: одни подозревают Хэнкса в хайпе, другие не переживают за идеологического противника.

«Хэнкс заболел. Беги, Форрест, беги!» «Жизнь — как коробка шоколадных конфет, никогда не знаешь, какое биологическое оружие тебе попадется» «Похоже на прикрытие, наверняка он арестован или в бегах» «Надеюсь, он в Европе! А, в Австралии… Жаль, что с ней у нас еще не закрыли сообщение» «Вы можете не соглашаться с его политическими взглядами, но в конце концов, он человек, у него семья есть» «Интересно, а скоро ли голливудские звезды начнут признаваться в коронавирусе, потому что это вдруг стало модным?» «Либеральный Голливуд… Всё это просто хайп, они раздувают обычный грипп, я во всем интернете не встречал никого, кто бы говорил о положительном анализе на коронавирус. Что немного странно. Ну можно было б хотя бы одного встретить?» «Спасибо Тому Хэнксу, что заставил Америку открыть глаза на коронавирус! Отлично сыграно! У Тому большой опыт в социальной самоизоляции и сольном беге, что сейчас ему пригодится», — пишут пользователи Twitter.

Как известно, о своей болезни Хэнкс сообщил через Twitter, уточнив, что сейчас находится в Австралии. По его словам, он должен следовать действующим в стране протоколам, то есть он будет обследоваться, находиться под наблюдением и на карантине так долго, как потребуется.