Тюмень, , 10:45 — REGNUM В Тюменской области проводится проверка по коллективному обращению жильцов дома №6 на улице Водопроводной, где в подземном паркинге на автомобили 26 февраля обрушилась обшивка потолка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Госжилинспекции региона.

Выявлено, что с потолка на автомобили постоянно сыплется штукатурка, из-за протечек подшивка потолка превратилась в труху. В акте осмотра подземного паркинга зафиксировано наличие течей с потолка и его локальных повреждений, а также повреждения отделки стен и колонн.

Акт о проверке направлен в ООО «УК «Авангард» для устранения нарушений.