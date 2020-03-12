Посёлок городского типа Бурея, Амурская область, , 10:46 — REGNUM Бурейская ГЭС начала проводить мероприятия по подготовке к паводкам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ПАО «РусГидро» — «Бурейская ГЭС».

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На станции создана специальная паводковая комиссия, возглавляемая главным инженером. Специалисты считают, что половодье в этом году начнётся раньше обычного, в апреле — контроль за ледовой обстановкой действует круглосуточно.

«На станции созданы запасы необходимых материалов. К началу половодья планируется также завершить плановые ремонты ГТС, в том числе устройств, обеспечивающих отвод талых, дождевых и дренажных вод», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, на Зейской ГЭС начались работы по капитальному ремонту гидроагрегатов.