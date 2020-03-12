Москва, , 10:41 — REGNUM Российского президента Владимира Путина в советское время иногда обсчитывали продавцы, но он предпочитал не скандалить с ними. Об этом он рассказал в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

«Ну конечно», — ответил глава государства на вопрос о том, обманывали ли его продавцы.

Он добавил, что такое происходило не каждый день, и при обнаружении обмана последствий для продавцов не было. Скандалить — себе дороже, пояснил он, так обстояло дело в советское время.

Путин согласился с тем, что торговцы воспринимаются как жулики. Так сложилось «в сознании народа», добавил он.

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