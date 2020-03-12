Якутск, , 10:12 — REGNUM В благотворительный фонд «Победа-75» в Якутске поступило пожертвований более 4 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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Всего в копилке фонда уже 4 млн 758 тыс. 163 рублей. Средства поступили от коллективов Дворца детского творчества им. Ф.И. Авдеевой, школы № 5, депутатов городской думы, социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, Сбербанка и других неравнодушных жителей и организаций Якутска.

В Якутске проживает 53 участника Великой Отечественной войны, 271 вдова участников войны, 21 житель блокадного Ленинграда, 1733 ветеранов тыла.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 9 Мая в праздничном параде пройдут 2550 солдат, офицеров, кадетов, юнармейцев, студентов и школьников — 75 колонн пеших «коробок» и военной техники.