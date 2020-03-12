Москва, , 10:00 — REGNUM «Справедливая Россия» берет на контроль перерасчет оплаты за отопление многоквартирных жилых домов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта, об этом сообщил лидер партии депутат Госдумы Сергей Миронов.

По экспертным оценкам, экономия только по одному дому за отопительный сезон может составить от 500 тыс. до 1 млн рублей. Для пересмотра выплат не требуется дополнительных решений федерального центра, властей субъекта РФ или города. Если в регионе платеж рассчитывается из среднемесячного объема потребления и вносится долями в течение года, переплата в случае теплой зимы должна учитываться при ежегодной корректировке по показаниям общедомового счетчика.

«Только не надо ждать, что проблема решится сама собой. Управляющие компании по доброй воле с деньгами не расстанутся», — уверен Миронов.

Он предлагает обращаться за помощью в решении этого вопроса в Центры защиты прав граждан, созданные по инициативе «Справедливой России» в 76 регионах страны.

За пять лет деятельности специалисты центров рассмотрели свыше 1,5 млн заявлений и помогли вернуть жителям 57 млрд рублей.