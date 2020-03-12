Краснодар, , 09:58 — REGNUM Признаки дисциплинарного проступка в действиях скандально известной судьи из Краснодарского края Елены Хахалевой обнаружил Совет судей России. Об этом сообщила пресс-служба Совета по итогам заседания дисциплинарной комиссии 10 марта.

«10 марта 2020 года на заседании Дисциплинарной комиссии Совета судей Российской Федерации рассмотрена справка по результатам проверки обращения председателя Краснодарского краевого суда Шипилова А.Н. в отношении судьи этого же суда Хахалевой Е.В. По итогам рассмотрения Дисциплинарная комиссия Совета судей Российской Федерации единогласно приняла решение о наличии в действиях судьи Хахалевой Е.В. признаков дисциплинарного проступка», — говорится в сообщении.

Суть «проступка» не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, имя судьи Елены Хахалевой оказалось в центре скандала в 2017 году в связи со свадьбой её дочери, на которую были приглашены звёзды российской эстрады. СМИ оценили стоимость свадьбы в два миллиона долларов. Сама судья заявила, что свадьбу оплатил отец невесты — известный бизнесмен.

5 марта 2020 года было опубликовано открытое письмо Елены Хахалевой к президенту Владимиру Путину с жалобой на травлю, которая якобы привела к тому, что руководство Краснодарского краевого суда предложило ей уйти в отставку.

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