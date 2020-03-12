Углич, Ярославская область, , 09:57 — REGNUM В Ярославской области в деревне Плетуново Угличского района закрывают фельдшерско-акушерский пункт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил ученый секретарь Этнографического музея кацкарей, краевед и патриот этих мест Сергей Темняткин.

ФАП в Платунове Сергей Темняткин

«В Платунове после «оптимизаций» последнего времени мало что осталось: ФАП да клуб, библиотека да почта… Все они в свою очередь тоже «оптимизированы-переоптимизированы»: специалисты переведены на полставки да на четверть ставки, работают кто через день, кто по полдня. Но для жителей деревень Платунова, Костева и Крайнова, которых вместе наберётся с полторы сотни, эти пол-ФАПа, полклуба, полбиблиотеки и полпочты как спасительный круг — как знак того, что государство пусть и с неохотой, но о них всё-таки «полупомнит». И вот — как гром среди ясного неба: центральная районная больница Угличского района в лице её главврача М.В. Кривова решила Платуновский ФАП закрыть!», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Сергей Темняткин.

По словам Темняткина, сотрудники больницы отключили отопление в ФАПе, начали готовить к вывозу оборудование. Вместо стационарного пункта медицинской помощи больница обещает «мобильный ФАП», который будет приезжать по определенному графику. Но местные жители считают, что это неудобно, особенно зимой.

«Вся вместимость такого вот «ФАПа на колёсах» — медицинский работник да пациент. Это значит, что одного принимают, а остальные дожидаются на улице. А ведь на приём к фельдшеру в Платунове собирается до двух десятков человек, и если на каждого из них тратить хотя бы по десять минут, то до последнего очередь дойдёт часа через два-три — не меньше. И это зимой в холод и летом в дождь! К тому же здоровые, как правило, на приём к фельдшеру и не ходят», — говорит Сергей Темняткин.

Обращение к местной власти результатов не дали. Медицина подчиняется правительству региона. Темняткина расстраивает и то, что закрытие ФАПа совпало с голосованием за поправки в Конституцию.

«И что жителям Платунова до Конституции и до поправок в неё, если ничего им эта самая Конституция не гарантирует?! ФАП закрыли, а завтра закроют и клуб, и библиотеку, и почту», — констатирует местный житель.

Ранее власти Ярославской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение» обещало построить 59 новых ФАПов. Но пока что в СМИ и соцсетях чаще появляются сообщения о неудовлетворительном состоянии действующих пунктов.

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