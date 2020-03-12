Кемерово, , 09:56 — REGNUM Все вернувшиеся в Кузбасс из Южной Кореи находятся под наблюдением медиков, сообщает VSE42.Ru со ссылкой на свой источник информации в региональном правительстве.

«За время медицинского мониторинга в Кемеровскую область из Кореи прилетели 34 человека, — отметил собеседник. — Все они были помещены под медицинское наблюдение».

Кузбасские власти опровергли появившуюся информацию, что в Кемерове якобы находятся 20 человек, прибывшие из Кореи и избежавшие карантина.