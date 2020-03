Лондон, , 09:54 — REGNUM Симулятор управления больницей Two Point Hospital получит «экологическое» дополнение под названием Off The Grid. Его трейлер был опубликован на YouTube-канале игры 11 марта.

В Off The Grid геймеры возьмут на себя управление Табитой Виндсок, мэром округа Two Point. Для переизбрания на свой пост ей придётся придумать новые экологичные методы добычи воды и электроэнергии.

Напомним, экологический симулятор Two Point Hospital вышел в 2018 году. В нём геймеры должны построить больницу и обеспечить ей эффективное руководство.

Читайте ранее в этом сюжете: В Minecraft появилась «Библиотека без цензуры»