Сеул, , 09:56 — REGNUM В Южной Корее вылечили и выписали из больницы еще двоих военнослужащих, у которых ранее был выявлен коронавирус нового типа. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

По их словам, 11 марта из больницы был выписан представитель сухопутных войск, проходящий службу в уезде Ыйсон, и представитель военно-воздушных сил из Чхонджу провинции Чхунчхон-Пукто. Отмечается, что в общей сложности из больниц было выписано четверо военных.

По состоянию на 10:00 11 марта вирус был выявлен у тридцати восьми военнослужащих. Из них двадцать один военнослужащий — представители сухопутных войск, тринадцать человек — представители военно-воздушных сил, один человек — представитель военно-морских сил, два человека — морские пехотинцы и один человек — представитель министерства обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 114 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Общее число зараженных увеличилось до 7 869 человек.

Читайте также: Число зараженных коронавирусом в Южной Корее превысило 7850