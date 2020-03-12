Нур-Султан, , 09:50 — REGNUM Организаторы министерской конференции Всемирной торговой организации (ВТО) в Казахстане отменили мероприятие из-за распространения коронавируса. Об этом 12 марта заявил журналистам министр финансов республики Алихан Смаилов.

Он предложил журналистам обратиться в министерство торговли и интеграции, чтоб уточнить точную дату проведения конференции. Власти Казахстана направили письмо в штаб-квартиру ВТО, добавил министр. «Там было с полным пониманием это решение принято, поддержано», — отметил Смаилов.

Отметим, проведение XII министерской конференции ВТО в Нур-Султане была запланирована ранее на 8−11 июня 2020 года. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране отменяются все публичные мероприятия.