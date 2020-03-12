Соледар, ДНР, 12 марта 2020, 09:50 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования 11 раз открыли огонь по территории ДНР, выпустив 125 единиц боеприпасов, сообщили 12 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском и донецком направлениях ВСУ выпустили в общей сложности восемь мин калибра 120 мм, восемь мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.
Жертв среди мирных жителей не зафиксировано.
Напомним, ранее в результате обстрела украинскими силовиками населённого пункта Гольмовский, повреждения получили шесть жилых домов.
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