Париж, , 09:47 — REGNUM «Репортёры без границ» открыли онлайн-библиотеку в игре Minecraft. Об этом 11 марта сообщил портал The Drum.

«Библиотека без цензуры» содержит «запрещённые» тексты журналистов из разных стран: России, Мексики, Вьетнама, Саудовской Аравии и России. Создание необычного виртуального здания приурочено к Дню борьбы с киберцензурой, который традиционно отмечается 12 марта.

На строительство библиотеки ушло три месяца реального времени — над ней работали 24 энтузиаста из 16 стран. Скачать эту карту для Minecraft можно бесплатно.

Напомним, Minecraft — это компьютерная игра-песочница, в которой пользователи могут создавать различные постройки из кубических блоков. Её релиз состоялся в 2009 году.

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