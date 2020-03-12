Нью-Йорк, США, 12 марта 2020, 09:49 — REGNUM Посещения здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке прекращены, такое решение принято из-за вспышки коронавируса COVID-19. Об этом сообщил журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Он пояснил, что ранее было сокращено число сотрудников, находящихся в здании секретариата. Теперь здание закрыли для посетителей и отменили экскурсии по нему. Ограничение вступило в силу с 11 марта.
В настоящее время не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом среди сотрудников ООН в Нью-Йорке, добавил Дюжаррик.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в штаб-квартире ООН перенесли на более поздний срок некоторые конференции.
Читайте также: Штаб-квартира ООН отменила конференции из-за ситуации с коронавирусом
А также: Генсек ООН призвал мобилизоваться для борьбы с пандемией COVID-19