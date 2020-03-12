Нью-Йорк, США, , 09:49 — REGNUM Посещения здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке прекращены, такое решение принято из-за вспышки коронавируса COVID-19. Об этом сообщил журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Он пояснил, что ранее было сокращено число сотрудников, находящихся в здании секретариата. Теперь здание закрыли для посетителей и отменили экскурсии по нему. Ограничение вступило в силу с 11 марта.

В настоящее время не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом среди сотрудников ООН в Нью-Йорке, добавил Дюжаррик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в штаб-квартире ООН перенесли на более поздний срок некоторые конференции.

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