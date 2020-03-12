Хабаровск, , 09:46 — REGNUM В Хабаровске прокуратура по жалобе депутатов городской думы проверит якобы находящиеся в собственности вице-мэра и его родственников дорогостоящие автомобили и недвижимость.

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Как сообщила Комсомольская правда, депутаты гордумы сообщили в прокуратуру о якобы замеченных у вице-мэра дорогих часах и прочих предметах роскоши и потребовали, чтобы прокуроры проверили законность их приобретения.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Закдумы Хабаровского края от КПРФ Максим Кукушкин рассекретил автопарк правительства Хабаровского края, в котором имеются десятки дорогих авто. На персональных автомобилях ездят, по выражению парламентария, даже «замы замов».