Якутск, , 09:43 — REGNUM Министерство здравоохранения Якутии в связи с увеличением стран, где фиксируются случаи заболевания COVID-19 открыло «горячую линию» по вопросам коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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На «горячую линию» могут обратиться те, кто возвращается с территорий, где бушует коронавирусная инфекция.

«По номеру 8−800−100−14−03 жители Якутии, прибывшие из зарубежных стран, могут передать сведения о месте, датах пребывания и возвращения, а также другую контактную информацию в целях организации медицинского наблюдения, оформлению листков нетрудоспособности и справок об освобождении от учёбы», — пояснили в минздраве республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области запустили «горячую линию» по коронавирусу.