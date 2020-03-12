Тбилиси, , 09:44 — REGNUM Правительственные ведомства Грузии в связи со распространением коронавируса COVID-19 переходят на чрезвычайный режим работы. Об этом 12 марта на заседании правительстве объявил премьер-министр страны Георгий Гахария, сообщает телеканал «Рустави 2».

Глава грузинского правительства заявил, что несмотря на относительно спокойную ситуацию с распространением в стране коронавируса, расслабляться нельзя, а нужно готовиться отвечать на вызовы.

«Все правительственные ведомства переходят на круглосуточный чрезвычайный режим работы, особенно это касается ведомств министерства здравоохранения, внутренних дел, образования, юстиции, иностранных дел и финансов, которые действуют на границах Грузии», — сказал Гахария.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии на вечер 11 марта было выявлено 24 случая заболеваний новой инфекцией. В основном это те, кто недавно побывал в Италии.

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