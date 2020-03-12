Воронеж, , 09:30 — REGNUM Петиция с требованием отмены так называемых золотых парашютов для чиновников запущена на портале «Российская общественная инициатива», сообщает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.

Авторы петиции требуют отменить закон Воронежской области № 207 «О пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим должности госслужбы» и «О госдолжностях», приятый в декабре 2014 года.

«В нём заложены пожизненные доплаты к пенсии чиновников в размере от 45 до 75% от среднего заработка. По данным СМИ, счастливчиками, получающими невероятную пенсию, является 179 человек. Некоторые из них получают более 300 тысяч в месяц. В 2019 году на выплаты пенсий бывшим чиновникам из особого списка уйдёт 202 миллиона 992 тысячи рублей. А на 2020 год заложен показатель в 210 миллионов 706 тысяч рублей — колоссальные суммы, учитывая то, что в Воронежской области есть огромное количество нерешённых проблем, многие специалисты получают очень низкую зарплату, на огромное количество инициатив людям отвечают, что на это не хватает средств в бюджете области», — говорится, в частности, в петиции.

Авторы инициативы возмущены тем, что ряд чиновников получают пенсии в десятки раз больше, чем обычные люди, в том числе — герои труда, заслуженные учителя. Авторы петиции, в частности, указывают, что в списке тех, кто получает такую пенсию, и бывший глава избирательной комиссии региона, с чьим именем связан скандал на выборах в Государственную думу в 2016 году.

«Требуем отменить закон № 207, который вносит поправки в областной закон «О пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим должности госслужбы» и «О госдолжностях», — говорится в заявлении.

Отметим, что под петицией с 6 марта подписались чуть более 700 человек.