Махачкала, , 09:32 — REGNUM Республика Дагестан отстает от среднероссийского показателя по уровню обеспеченности врачами, ощущается в регионе недостаток и среднего медицинского персонала. Об этом накануне, 11 марта, в ходе состоявшегося в Махачкале совещания по вопросам социально-экономического развития республики заявил полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе полпредства.

Так, показатель обеспеченности врачами в Дагестане по оперативным данным на 10 тыс. населения составляет около 34 специалистов, что ниже среднего значения по стране. Имеется также отставание от общероссийского показателя по среднему медперсоналу — специалистов этой категории в республике около 82 на 10 тыс. жителей. Полпред нацелил руководство региона на решение данной проблемы.

Читайте также: Более 220 врачей из Дагестана получат по миллиону рублей

Как сообщало ИА REGNUM, для устранения кадрового дефицита в Дагестане с 2012 года реализуется программа «Земский доктор», по которой врачи как минимум на пять лет переезжают на работу в села, поселки и небольшие города и получают за это единовременную выплату в размере 1 млн рублей. За эти годы в медучреждения глубинки устроились около 1,3 тыс. специалистов разных профилей.

В 2019 году в Дагестане впервые была реализована и аналогичная программа «Земский фельдшер». В больницы районов и малых городов республики устроились 10 специалистов. В их случае размер единовременной выплаты составляет 500 тыс. рублей.