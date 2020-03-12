Москва, 12 марта 2020, 09:27 — REGNUM В России завершился заключительный очный этап олимпиады «Я — профессионал».
Его участниками стали более 12 тысяч студентов, успешно прошедших отборочный этап состязаний. «Я — профессионал» — один из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.
Заключительный этап олимпиады проводился по 68 различным направлениям — от языкознания до робототехники — на базе крупных вузов во всех федеральных округах страны. Участие в финале приняли студенты, успешно выполнившие задания отборочного онлайн-этапа в ноябре-декабре 2019 года. В личных кабинетах финалистов уже опубликованы баллы по всем направлениям, в которых они принимали участие, а информация о призовых местах появится позднее.
Финалисты могли выбрать территориально удобную площадку проведения состязаний на сайте олимпиады.
В 2019—2020 учебном году олимпиада проходит в третий раз. За прошедшие три года проект завоевал доверие молодых людей: в период регистрации в октябре — ноябре 2019 года студенты подали более 675 тысяч заявок. Олимпиада проводилась в два этапа. На отборочном онлайн-этапе проверялись теоретические знания. Задания заключительного очного этапа разрабатывались совместно со специалистами ведущих российских компаний и были направлены на проверку практических профессиональных навыков участников.
Дипломанты олимпиады будут объявлены в конце марта. Они смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и получат возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Для медалистов олимпиады предусмотрены также денежные премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей.