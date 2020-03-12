Москва, , 09:23 — REGNUM Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» провела вебинар «Искусство продуктивности без стресса: как удерживать контроль в мире хаоса» для представителей органов государственной власти и местного самоуправления, общественных и молодежных организаций, бизнеса. Вебинар прошел на базе развивающего пространства «Точка кипения — Владивосток».

По итогам встречи 6 сентября 2019 года с представителями общественности Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) Президент России В.В. Путин дал поручение АНО «Россия — страна возможностей» по созданию в Приморском крае филиала «Мастерской управления «Сенеж».

Комментируя начало реализации образовательных проектов Мастерской управления «Сенеж» для Дальнего Востока, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил: «До создания филиала Мастерской управления «Сенеж» на Дальнем Востоке мы начинаем серию онлайн образовательных вебинаров. Для нас очень важно, чтобы у каждого жителя нашей страны была возможность получить новые знания и опыт в нашем образовательном центре — вне зависимости от того, живет ли он в Москве или во Владивостоке».

Главная задача вебинара — познакомить участников с лучшими практиками управления рабочим процессом, научиться достигать более высоких результатов с наименьшими эмоциональными и энергетическими издержками. В современном, быстро меняющемся мире сохранять контроль над своей работой, жизнью, компанией становится все сложнее. Программа вебинара посвящена методикам, которые позволяют держать ситуацию под контролем в постоянно меняющихся условиях и среди огромного потока поступающей информации.

В ходе сессии слушатели узнали, как повысить свою продуктивность надежным и проверенным способом. Участники вебинара обсудили вопросы:

почему основное ограничение нашей продуктивности — это недостаток пространства, а не времени;

как создать пространство, достичь контроля и фокуса;

три ключевые привычки, чтобы повысить продуктивность;

как добиться продуктивного состояния;

как настраиваться на выполнение первоочередных задач.

Спикером вебинара стал Дмитрий Иншаков, международный эксперт по продуктивности, генеральный директор FranklinCovey Russia, глава российского представительства David Allen Company.