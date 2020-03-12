Тбилиси, , 09:26 — REGNUM Патриархия Грузинской православной церкви готова выполнять рекомендации грузинского министерства здравоохранения для профилактики распространения коронавируса COVID-19. Заявление об этом 11 марта распространила Служба по связям с общественностью грузинской патриархии.

В заявлении сообщается, что одна из компаний выразила готовность предоставить церкви материалы для проведения дезинфекции в храмах. Также говорится, что иконы в церквях несколько раз в день протирают «спиртосодержащей розовой водой».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта глава центра по контролю над заболеваниями минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что будет подготовлено обращение к бизнесу с просьбой помочь Грузинской православной церкви с дезинфекцией в храмах.

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