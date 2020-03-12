Таруса, Калужская область, , 20:29 — REGNUM Глава Калужской области Владислав Шапша 11 марта в Тарусе вручил ветерану Великой Отечественной войны Григорию Петровичу Петрову юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», поблагодарив ветерана за личный вклад в приближении Победы над врагом и самоотверженный труд на благо страны и региона. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

В 1943 году в 18-летнем возрасте Григорий Петров ушёл на войну. В составе 46-й стрелковой дивизии в 353-м стрелковом полку он воевал на Втором Белорусском фронте. В 1945 году закончил войну под Кенигсбергом. После службы и демобилизации остался в Тарусе, где работал в совхозе. Григорий Петров награжден орденом Трудового Красного Знамени и другими наградами.

В Тарусе Владислав Шапша принял участие в возложении цветов к памятнику местным жителям, погибшим на фронтах в годы Великой Отечественной войны.

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