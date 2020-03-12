Абакан, , 09:21 — REGNUM На возникший в Хакасии дефицит медицинских масок обратили внимание антимонопольщики. Как сообщили ИА REGNUM 12 марта в управлении Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Хакасии, выявлен сговор.

Четыре компании из Красноярского края с декабря 2019 года по февраль 2020 года повысили закупочную стоимость масок на 132% — 408%. Поставки медицинских масок осуществляли в том числе в Туву и Хакасию.

10 марта Красноярское УФАС России возбудило дело в отношении четырёх фирм, вступивших в сговор.

Хакасское УФАС продолжает отслеживать цены на медицинские маски и их наличие в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии задержали гражданина Монголии, который пытался незаконно вывезти через границу почти две тысячи медицинских масок.

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