Уфа, , 09:22 — REGNUM Все ледовые переправы закрыты в Башкирии. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, 11 марта в г. Агидель из-за уменьшения толщины льда была закрыта односторонняя ледовая переправа на реке Белая.

На месте выставили запрещающие аншлаги.

Сотрудники МЧС предупреждают, что с каждым днем лед на реках становится тоньше и опаснее. Поэтому велика вероятность возникновения несчастных случаев.

Особо подчеркивается, что ни при каких обстоятельствах нельзя выезжать на лед на автомашинах.

Читайте ранее в этом сюжете: В Омской области закроют ледовые переправы через Иртыш