Вашингтон, , 09:18 — REGNUM Густаво Сантаолалья, написавший музыку к The Last Of Us, выступит в качестве композитора будущего сериала HBO, в основу которого ляжет эта популярная игра. Об этом 12 марта сообщил сценарист Нил Дракманн на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/Neil_Druckmann/status/1237854755369545728

«Густаво Сантаолалла присоединяется к нам, чтобы перенести The Last Of Us на HBO!», — написал Дракманн, напомнив, что музыкант также работал над созданием саундтрека второй части игры.

Релиз The Last Of Us 2 запланирован на 29 мая 2020 года. О том, что HBO снимет сериал на основе популярной постапокалиптической игры стало известно 5 марта 2020 года.

