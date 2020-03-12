Нижний Новгород, , 09:17 — REGNUM Нижегородские депутаты просят министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева усовершенствовать нормативно-правовую базу по отдельным вопросам идентификации и учёта домашних животных. Авторы законопроекта, внесённого в комитет по агропромышленному комплексу Заксобрания, предлагают ввести электронное чипирование собак, а также установить ответственность «их владельцев за отсутствие соответствующего средства идентификации», передаёт ИА REGNUM.

Инициатива разработана профильным комитетом и поступила в базу законопроектов 11 марта 2020 года, но пока не рассмотрена на сессии. В обращении уточняется, что в России даже потерявшиеся животные, если нельзя установить их владельца, попадают в разряд бесхозных. Маркировка позволила бы вести розыск собственников «потеряшек».

"Международной практикой подтверждается преимущество системы электронной идентификации домашних животных, а именно введение имплантированного микрочипа, содержащего информацию об имени и адресе владельца», — отмечают авторы, ссылаясь на регламент Европарламента №998/2003, по которому собаки, кошки и хорьки, пересекающиеся границы Евросоюза, « должны быть идентифицированы микрочипом либо отчётливым клеймом ».

В России вопрос розыска владельцев не отрегулирован, также не определены полномочия органов власти в этом вопросе.

Авторы добавляют, что отсутствие маркировки не позволяет привлечь к ответу владельца того животного, которое причинило ущерб другому человеку.

«Кроме того, отсутствие введённого чипа не позволяет быстро решать споры о владении тем или иным животным», — резюмируется в обращении.

Министра просят силами ведомства подготовить поправки в закон, учтя все изложенные факты.