Санкт-Петербург, , 09:20 — REGNUM В первой декаде марта в Петербурге заболеваемость гриппом и другими ОРВИ остаётся на уровне эпидемического порога, однако превышение порогового значения отмечается среди детей школьного возраста. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Чаще всего в начале марта отмечено заболевание ОРВИ среди детей 7−14 лет из-за чего учебный процесс приостановлен в 55 классах 33 школ, а также в 22 группах 18 детских дошкольных учреждений.

«По результатам мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов за 10-ю календарную неделю в структуре положительных находок отмечается увеличение доли вирусов гриппа типа А (Н1N1pdm09)», — отмечают в управлении Роспотребнадзора по региону.

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