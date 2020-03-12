Якутск, , 09:19 — REGNUM ПАО «ЛОРП» готовится к навигации — теплоходы «Демьян Бедный» и «Михаил Светлов» выйдут на воду обновлёнными, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании перевозчика.

Читайте также: Между Северными Курилами и Камчаткой будет курсировать теплоход

Суда стоят в Якутском речном порту и им предстоит большой ремонт.

«В навигацию «Демьян Бедный» отметит 35-летие со дня постройки в австрийском городе Корнойбург, «Михаил Светлов» построен на год позже, и за все эти годы внутренний интерьер теплоходов менялся лишь частично. В 2019 году было принято решение их обновить. На теплоходах начаты работы по замене обшивки диванов, кресел, баров, салонов в носовой части и ресторана. Практически во всех помещениях демонтирован старый ковролин, на замену которого закуплен современный, экологически чистый», — сказал руководитель компании «Ленатурфлот» Бактыбек Егоров.

Также заменят замки в каютах на электронные. Речники стараются за оставшиеся два месяца до начала навигации подготовить флот и выйти в первые рейсы в установленный срок.

Как сообщало ИА REGNUM, грузопассажирское судно «Василий Завойко» начнёт курсировать между островом Парамушир и Камчаткой.