Махачкала, , 09:28 — REGNUM Уровень поддержки детей-сирот в Дагестане не вполне достаточный, поскольку затраты на содержание сироты и вознаграждение приемному родителю ниже установленного в регионе прожиточного минимума для детей. Об этом накануне, 11 марта, заявил полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка в ходе состоявшегося в Махачкале совещания по вопросам социально-экономического развития Дагестана, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе полпредства.

В настоящее время совокупные затраты на содержание сироты и вознаграждение приемному родителю с учетом проведенной в 2019 году индексации составляют в республике немногим более 8 тыс. рублей. Это ниже размера установленного в регионе прожиточного минимума для детей, который равняется 9 тыс. 733 рублям.

«Семейная форма устройства детей-сирот объявлена [в России] наиболее приоритетной, а усыновление и удочерение ребенка российскими гражданами — наиболее благоприятной. Считаю, что граждан, которые собираются взять или уже взяли в свою семью ребенка-сироту, необходимо всячески поддерживать», — сказал Чайка.

При этом полпред отметил, что Дагестан демонстрирует достаточно высокие показатели по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в сравнении с остальными регионами округа.

За прошлый год жилыми помещениями в Дагестане были обеспечены 315 человек из указанной категории, примерно такое же количество граждан планируется обеспечить жильем и в текущем году. Чайка отметил, что, несмотря на высокую дотационность бюджета, власти республики на протяжении нескольких лет выделяют на эти цели из регионального бюджета по 150 млн рублей ежегодно.

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