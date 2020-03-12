Москва, , 09:10 — REGNUM Фестиваль славянского искусства «Русское поле» в Москве будет посвящён Году памяти и славы в России. В 2020 году фестиваль впервые станет двухдневным. Он пройдет в музее-заповеднике «Коломенское» 25−26 июля, сообщается на портале градоначальника.

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С помощью голосования на сайте «Активный гражданин» выбрана программа фестиваля. Москвичи проголосовали за то, чтобы включить в программу фестиваля знакомство с славянской культурой и бытом и героями сказок и былин.

Также москвичи хотят видеть интерактивную площадку, посвященную героям прошлого, исполнение военных песен со зрителями, выступления хоров из городов-героев России.

Как сообщало ИА REGNUM, фестиваль «Русское поле» проходит в Москве каждое лето. В 2019 году в фестивале принял участие более 2 тыс. участников из 59 регионов России и Белоруссии.

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