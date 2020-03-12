Вашингтон, , 09:08 — REGNUM В сеть выложили видео с вступительными диалогами Спауна из Mortal Kombat 11, которые дают понять, что этот персонаж считает Бэтмена другом. Ролик был опубликован 12 марта на Twitter-странице пользователя Reece Lively.

https://twitter.com/Reece_Lively/status/1237876806633447424

В момент перед битвой между Спауном и Райденом, Бог Грома говорит, что противник напоминает ему «другого тёмного рыцаря».

«Крестоносец за миллиард долларов? Он друг», — отвечает на это Спаун. Рэйден после этого добавляет, что когда-то он «неплохо путешествовал» с тем, о ком идёт речь.

Редакция портала Screen Rant отметила: несмотря на то, что герои не произносят прозвища Бэтмена, всем фанатам абсолютно ясно, о ком именно идёт речь.

Напомним, в 2008 году состоялся релиз игры Mortal Kombat vs DC Universe, в которой геймеры могли проводить бои между героями вселенных. В этой игре присутсвовали как Бэтмен, так и Райден.

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