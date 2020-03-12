Москва, , 09:08 — REGNUM Далеко не все презервативы, которые продаются в российских аптеках и магазинах, безопасны для здоровья человека. К такому выводу пришли специалисты Роскачества по результатам исследования этих средств контрацепции.

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Всего для проведения испытаний были закуплены презервативы из натурального латекса 17 торговых марок 13 производителей из восьми стран — Великобритании, Китая, Таиланда, Германии, США, Индии, Малайзии и России. Так, примерно в трети исследуемых образцов были выявлены потенциально небезопасные вещества.

Согласно данным исследования, презервативы пяти торговых марок оказались в числе изделий, которые могут нанести вред здоровью человека. В их составе выявлены цинк и изопропанол, в количестве, превышающем допустимые значения ГОСТ. Одно изделие из России и по два — из Китая и Таиланда.

«Превышение содержания цинка в водных экстрактах (допустимое количество — не более 1 мг/л) выявлено в презервативах «Гладиатор» (1,83−1,91 мг/л), «Гороскоп любви» (1,98−2,08 мг/л), «Страсть» (2,87−2,91 мг/л), — уточнили в Роскачестве. — Для человеческого организма такая находка грозит раздражающим воздействием».

Также у 13 из 17 торговых марок выявлены отклонения более ±1 дельта pH. У одного образца этот показатель превысил четыре. Кроме того, в восьми случаях выявили несоответствие реальных размеров изделий заявленным на упаковке. Самая большая разница достигла 9,7 мм, в остальных случаях отклонения составляли от 1 до 3 мм.

В Роскачестве предупредили, что, если нарушаются условия хранения, то презерватив может потерять защитные свойства.

«Такие презервативы надо утилизировать. Также латекс разрушается и при низких температурах. Идеальная температура хранения — от 1 до 25 градусов выше нуля», — отмечают специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роскачество дало советы по выбору надёжных презервативов.