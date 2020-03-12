Новосибирск, , 09:01 — REGNUM В Новосибирской области запустили горячая линия по коронавирусу, сообщает министерство здравоохранения региона.

«Горячая линия помогает собрать данные о жителях нашего региона, которые вернулись из стран, где распространен коронавирус. Также по номеру 112 круглосуточно ответят на вопросы о профилактике этой инфекции», — уточнили в минздраве.

В министерстве уточнили, что серьёзных подозрений на коронавирус в области до сих пор не было, ни одного подтвержденного случая заболевания также нет.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что из-за угрозы коронавируса новосибирские власти отменили ряд массовых мероприятий.

Читайте также: Из-за коронавируса новосибирские власти отменяют массовые мероприятия