Екатеринбург, , 09:03 — REGNUM Дума Екатеринбурга поддержала заявку Екатеринбурга на получение звания Города трудовой доблести. Решение принято на внеочередном заседании гордумы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Депутаты единогласно поддержили заявочное обращение города.

По словам спикера гордумы Игоря Володина, представительный орган получил 1 тысячу 149 обращений жителей Екатеринбурга и городских организаций с просьбой одобрить заявку. Сам документ оформлен в 18 листах и сопровожден более 6 тысячами документов, подтверждающих трудовой подвиг горожан в тылу в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о присуждении звания принимают в федеральном организационном бюро «Победа». Также в Свердловской области подали свои заявки Нижний Тагил и Каменск-Уральский.

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